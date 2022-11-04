«Быть геем – не идеология». Репортер The Athletic ответил на призыв ФИФА сосредоточиться на футболе во время ЧМ-2022

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Репортер The Athletic остался недоволен призывом ФИФА сконцентрироваться на футболе.

ФИФА ранее попросила участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике. 

«Пожалуйста, не позволяйте затаскивать футбол в любой идеологический или политический спор», – говорится в письме от имени главы ФИФА Джанни Инфантино и генсека Фатмы Самуры. 

«Быть геем – это не идеология, ФИФА. Это то, кто мы есть», – написал репортер The Athletic Адам Крафтон в ответ на призыв ФИФА.

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