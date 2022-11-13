«Не несите ерунды, иноагенты». Гендиректор «Зенита» опроверг, что Кассьерра может приостановить контракт

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Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе форварда Матео Кассьерры зимой.

– Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом»?

– Не несите ерунды, иноагенты! – сказал Александр Медведев.

Ранее была информация, что Кассьерра зимой может приостановить контракт с «Зенитом» и уйти бесплатно.

25-летний колумбиец провел 18 матчей в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Он перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.

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