«Не несите ерунды, иноагенты». Гендиректор «Зенита» опроверг, что Кассьерра может приостановить контракт
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе форварда Матео Кассьерры зимой.
– Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом»?
– Не несите ерунды, иноагенты! – сказал Александр Медведев.
Ранее была информация, что Кассьерра зимой может приостановить контракт с «Зенитом» и уйти бесплатно.
25-летний колумбиец провел 18 матчей в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Он перешел в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года.
Комментарии