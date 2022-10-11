Орлов о Соболеве: «Посмотрите, какой он наглый. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры»

заявил, что Маттео Кассьерре нужно брать пример с .

Комментатор сравнил форвардов и .

«Про Кассьерру я уже не раз говорил. Он по-прежнему делает не то. Получает мяч и торопится отдать его партнеру. Ну возьми ты игру на себя, продави защитника! Ты же так играл в «Сочи».

А в «Зените» нет у него вдохновения. Какой-то потерянный. Пока это большая проблема для колумбийца — не может понять бразильцев.

Считаю, ему надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!» – сказал Орлов.