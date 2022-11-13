6 человек погибли и 53 пострадали из-за взрыва в Стамбуле. Матч «Бешикташа» перенесли, «Галатасарай», «Фенербахче» и другие клубы выразили соболезнования
Матч «Бешикташ» – «Антальяспор» перенесен на более поздний срок из-за взрыва в Стамбуле.
Матч должен был состояться в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), но игру решили перенести, а болельщиков попросили покинуть стадион.
В центре Стамбула сегодня днем произошел взрыв, бомба сработала на популярной туристической улице Истикляль. Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о как минимум шести погибших и 53 пострадавших.
Клубы турецкой Суперлиги – «Бешикташ», «Галатасарай», Фенербахче», «Адана Демирспор», «Касымпаша», «Истанбул» и другие – отреагировали на взрыв, выразив соболезнования в связи с происшествием и гибелью людей.
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