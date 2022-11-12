Ванда не исключает примирения с Икарди. Она сняла дом рядом с ним и рассказала, как игрок украсил лимузин лепестками роз, чтобы вернуть ее
Ванда Нара не исключает примирения с Мауро Икарди.
Ранее она объявила о расставании с аргентинским футболистом. Позже стало известно, что нападающий «ПСЖ», арендованный «Галатасараем», уволил экс-супругу с должности агента.
После поездки в Аргентину и споров вокруг ее отношений с рэпером L-Gante Ванда Нара вернулась в Стамбул, где она сняла новый дом по соседству с домом Икарди, чтобы быть рядом со своими детьми.
Ванда опубликовала, а затем удалила несколько историй в инстаграме. В них она рассказала о лимузине, который Икарди украсил лепестками роз, чтобы попытаться вернуть ее. А в интервью программе Es por ahì Ванда сказала, что не исключает примирения.
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