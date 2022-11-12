Ванда Нара не исключает примирения с .

Ранее она объявила о расставании с аргентинским футболистом. Позже стало известно, что нападающий , арендованный , уволил экс-супругу с должности агента.

После поездки в Аргентину и споров вокруг ее отношений с рэпером L-Gante вернулась в Стамбул, где она сняла новый дом по соседству с домом Икарди, чтобы быть рядом со своими детьми.

Ванда опубликовала, а затем удалила несколько историй в инстаграме. В них она рассказала о лимузине, который Икарди украсил лепестками роз, чтобы попытаться вернуть ее. А в интервью программе Es por ahì Ванда сказала, что не исключает примирения.