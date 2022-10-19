Мишель Платини: «Бензема после ухода Роналду взял на себя его обязанности. Карим всегда был исключительным игроком»

Микель Платини высоко отозвался о форварде .

На днях француз получил «Золотой мяч».

«Бензема был исключительным игроком в течение всех этих лет с Роналду. Он знал, как служить ему. Примечательно, что после ухода Роналду Карим взял на себя его обязанности.

Бензема умен. Он не всегда в лучшей физической форме, но играет с головой. Трудно определить его амплуа. Он действует на острие атаки, перед воротами, сзади и в других местах. Бензема великолепен в интерпретации игры», – сказал экс-игрок сборной Франции.