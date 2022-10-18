Карло Анчелотти: «Дуэт Бензема с Роналду был невероятным, но есть Карим с Криштиану и Карим без него»

высказался о , который вчера получил «Золотой мяч».

«В прошлом сезоне он постоянно делал разницу, оставаясь собой – очень совершенным игроком. Именно такие и нужны в современном футболе. У него есть уникальная способность менять ритм игры. Бензема – художник. Мы всегда отлично ладили, потому что у нас очень похожие характеры. Мы довольно спокойные люди, предельно сконцентрированные на работе.

Дуэт Криштиану Роналду с Каримом был невероятным, но есть Карим с Криштиану и Карим без него. Нормально, что вся команда помогает Роналду, который забивает по 50 голов за сезон. Вся команда старалась помочь ему. Когда Криштиану ушел, Карим здорово справился с ролью лидера», – сказал тренер .

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