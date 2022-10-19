Зинедин Зидан: «Не думаю, что Бензема изменился с уходом Роналду. Когда Криштиану был в «Реале», Карим тоже был очень хорош»

охарактеризовал .

«Были моменты, когда мы думали о том, как здорово было бы играть вместе, я бы помог ему забить много голов. Когда ты тренер, наличие таких игроков, как он, Кроос или Модрич, радует тебя – они никогда не теряют мяч.

Карим всегда был уверен в себе, даже когда говорили, что он мало забивает, играя «девятку». Но он помогал другим играть хорошо и забивать. Он делает других лучше, я люблю его! Я был похож на него, когда играл, только меньше атаковал.

Говорят, что уход Роналду изменил его, но я так не думаю. Когда Криштиану был в «Реале», Карим тоже был очень хорош – он забивал и отдавал голевые передачи на него.

Во всяком случае, он стал более уверенным в себе, и это можно увидеть на поле. Он излучает уверенность, он лидер, который мало говорит, но всегда говорит правильные вещи. Наши дискуссии об игре всегда были интересными, у нас одинаковое представление о футболе.

Что поражает в Кариме, так это способность сохранять спокойствие по мере того, как игры становятся все более важными. Тот факт, что он забил так много голов в концовках матчей, не имеет ничего общего с удачей, это признак великого игрока», – написал бывший главный тренер L’Equipe.