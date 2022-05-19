Моуринью о том, что его рано списали со счетов: «Люди думали, что я смогу выигрывать с командами, от которых побед не ждали, это нормально при такой карьере»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об отношении к нему и Карло Анчелотти.

– Не слишком ли рано вас и Анчелотти списали со счетов?

– Думаю, в случае Карло проблема в том, что, тренируя «Эвертон», Лигу чемпионов ты не выиграешь.

А что касается меня, то люди думали, что я смогу выиграть трофеи с новыми командами, но это были не те команды, от которых ожидали побед. Впрочем, такое отношение понятно, когда ты в течение карьеры регулярно что-то выигрываешь.

Лично меня не тревожит то, что предпочтение отдают молодым тренерам.

Мы с Карло – те тренеры, которые сами решат, когда им пора заканчивать. Боюсь, людям еще долго придется ждать моего ухода! – сказал Моуринью.

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