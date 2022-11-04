Карло Анчелотти: «Моуринью – выдающаяся футбольная личность. Союз с «Ромой» идеален для них обоих»

считает идеальным союз «Ромы» и .

Португалец возглавил римскую команду в прошлом сезоне и привел ее к победе в Лиге конференций.

«Я знаю Жозе уже много лет и считаю, что его изменила. Их союз идеально подходит и команде, и самому Моуринью.

Он выдающаяся личность в мире футбола. Его добропорядочность и ум остаются на прежнем уровне», – сказал Анчелотти для новой книги журналиста Ивана Дзадзарони о Моуринью.