Карло Анчелотти: «Моуринью – выдающаяся футбольная личность. Союз с «Ромой» идеален для них обоих»
Карло Анчелотти считает идеальным союз «Ромы» и Жозе Моуринью.
Португалец возглавил римскую команду в прошлом сезоне и привел ее к победе в Лиге конференций.
«Я знаю Жозе уже много лет и считаю, что «Рома» его изменила. Их союз идеально подходит и команде, и самому Моуринью.
Он выдающаяся личность в мире футбола. Его добропорядочность и ум остаются на прежнем уровне», – сказал Анчелотти для новой книги журналиста Ивана Дзадзарони о Моуринью.
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