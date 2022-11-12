Пеп про 1:2 с «Брентфордом»: «Победила лучшая команда. Они глубоко и хорошо защищались»
Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Брентфорда» (1:2) в АПЛ.
«Победила лучшая команда. Мы испытывали проблемы с самого начала и не могли справиться с их длинными забросами. Обычно, чтобы выиграть, нужно прессинговать, но здесь все было по-другому. Они защищались так глубоко и так хорошо.
Сегодня нам не хватало динамики, соперник играл играл длинными мячами, а мы упускали их. Матч был достаточно сложным и напряженным. Соперник очень хорошо выполнил свой план и был лучше.
Мы добились исключительных результатов в Лиге чемпионов и хороших результатов в Премьер-лиге. Теперь будем готовиться ко второй половине сезона», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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