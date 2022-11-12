Пеп про 1:2 с «Брентфордом»: «Победила лучшая команда. Они глубоко и хорошо защищались»

прокомментировал поражение от (1:2) в .

«Победила лучшая команда. Мы испытывали проблемы с самого начала и не могли справиться с их длинными забросами. Обычно, чтобы выиграть, нужно прессинговать, но здесь все было по-другому. Они защищались так глубоко и так хорошо.

Сегодня нам не хватало динамики, соперник играл играл длинными мячами, а мы упускали их. Матч был достаточно сложным и напряженным. Соперник очень хорошо выполнил свой план и был лучше.

Мы добились исключительных результатов в Лиге чемпионов и хороших результатов в Премьер-лиге. Теперь будем готовиться ко второй половине сезона», – сказал тренер .