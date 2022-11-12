Орлов об извинениях перед Чистяковым и «Ахматом»: «Инсайд из надежного источника оказался фэйком. Признать ошибку незазорно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Геннадий Орлов Дмитрий Чистяков Футбол

Геннадий Орлов объяснил, почему извинился перед Дмитрием Чистяковым.

Напомним, после поражения «Зенита» от «Ахмата» в Мир РПЛ (1:2) журналист раскритиковал игру защитника и заявил: «Поговаривают, что Чистяков может перейти в «Ахмат». Возможно, он мыслями уже не в «Зените».  Позже он извинился перед игроком и грозненским клубом.

– Редкий случай в журналистской практике, когда приносят извинения футболисту и клубу за публикацию недостоверной информации. Что подвигло вас на такой шаг?

– Признать свою ошибку не зазорно. Инсайд, который получил, казалось, из надежного источника, оказался фэйком. В таком случае лучше извиниться сразу.

– Для вас то, что произошло в игре «Зенит» – «Ахмат», стало неожиданностью?

– Никто не ожидал, что лидер чемпионата РПЛ сыграет так плохо. Даже для Сергея Семака это стало неприятным сюрпризом.

Ничто не предвещало первого поражения питерского клуба в чемпионате страны, но две грубые ошибки защитников к нему привели, – сказал Орлов.

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