«Чистяков сыграл неудачно, но ошибки можно было компенсировать, Малком мог забить». Рапопорт о матче «Зенит» – «Ахмат»

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался об игре .

28-летний защитник «Зенита» совершил результативную ошибку в моменте со вторым голом , и был заменен уже в первом тайме домашнего матча 16-го тура Мир , который петербуржцы в итоге проиграли – 1:2.

После этого защитник был выведен из основного состава .

«Кто-то сыграл неудачно, как например, Чистяков, но мне не понравилось, что начали вешать на футболиста ярлыки. Ошибались все, и я не склонен по персоналиям определять, кто хороший, а кто плохой.

Ошибки Чистякова можно было компенсировать: тот же мог забить. Особенно – в конце игры. И меня тревожит, как бы те же бразильцы, которые просто великолепно выглядят и на фоне большинства команд выделяются, не опустились. При чувстве, когда все легко дается, они могут понизить к себе требования вместо того, чтобы подтягивать под свой уровень партнеров», – сказал Борис Рапопорт.