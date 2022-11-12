«Почему футбол должен сидеть на хребте народа? На стадион приходит 500 человек, на какой хрен строили на 40 тысяч?» Тихонов поддержал Роднину

Александр Тихонов выступил против поддержки футбольных клубов за счет бюджетных средств.

«Мне непонятно: почему российский футбол должен сидеть на хребте народа? Нормальный футбол во всех странах зарабатывает сам, с помощью телевидения и трибун. Поэтому я согласен [с Ириной Родниной].

Футбол в принципе номер один, но когда на стадион приходит по пятьсот человек, а спортивные сооружения построены на сорок тысяч, как например, в Саранске… Когда он был полный или хотя бы наполовину? Постоянно пустые трибуны кругом. Вот о чем идет речь.

Игра должна быть такой, чтобы ходили люди на матчи. Знаете, сколько нужно денег на содержание стадионов? Сумасшедшие деньги. На какой хрен их строили по сорок тысяч?

Финансируются все виды спорта, но футбол самый затратный. На хоккейные трибуны ходят, получается, зарабатывают. На футбол никто не ходит, мы же видим.

Закон Fan ID? Мы всегда впереди планеты всей. Хоть в одной стране это есть? А что мы жалуемся?

Я категорически против бюджетного финансирования футбола. Пусть играют, пусть зарабатывают и содержат стадионы», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.