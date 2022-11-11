Колосков о словах Родниной: «Чушь собачья! У нас так весь спорт надо закрывать – он полностью нерентабельный»

Почетный президент оценил предложение Ирины Родниной закрыть в России футбольные клубы.

«Глупые вопросы и глупые темы. У нас так весь спорт надо закрывать – он полностью нерентабельный: хоккей, баскетбол, гандбол, хоккей с мячом и все-все-все.

Чушь собачья! Для человека такого уровня, с такой спортивной биографией говорить такую ерунду, честно говоря, неприлично», – сказал о депутате .

Терюшков о Родниной: «Классический представитель фигурного катания – чемпиона по смене спортивного гражданства. Сама в 90-х покинула ослабевшую родину и юное поколение призывает»