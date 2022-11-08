Президент «Урала»: «Государство соблюдает социальную ответственность. Власти региона помогут клубу, закроют долги. Частники могут обанкротиться»

Президент высказался о роли государства в футболе.

– Много лет нам говорили: бюджетные клубы – путь в никуда, посмотрите на Украину с ее обилием частных команд. Смотрим на ситуацию сегодня и задаемся вопросом: «Ну и?»

– Считаю, что государство, даже если испытывает какие-то сложности, соблюдает социальную ответственность, а футбол таковой сферой в России является.

У нас же нет билетов по 200-300 евро, цены очень гуманные. И даже при таком раскладе у людей не всегда есть деньги ходить на стадионы.

Каждая команда в – это визитная карточка региона. Вот «Ростов» показывает отличный результат, и про Ростовскую область постоянно говорят в футболе. И Свердловская область достойна иметь клуб в элите отечественного футбола, потому что у нас хорошие экономические показатели, есть результат.

Если власти региона считают, что футбол нужен, они помогут клубу, закроют долги. Частники же могут обанкротиться, что приведет за собой исчезновение клуба.

Схема финансирования «Урала», считаю, оптимальная. А на Украине «Днепр» и харьковский «Металлист» – серьезные команды на уровне СССР – были расформированы, – сказал .