Терюшков о Родниной: «Классический представитель фигурного катания – чемпиона по смене спортивного гражданства. Сама в 90-х покинула ослабевшую родину и юное поколение призывает»

Депутат Роман Терюшков отреагировал на предложение закрыть в России футбольные клубы.

Такая мысль была озвучена трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, депутатом Ириной Родниной: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«В своем глазу бревна не видит, в чужом соринку замечает. Роднина – классический представитель фигурного катания, чемпиона России по смене спортивного гражданства.

Сама она в 90-х покинула ослабевшую в холодной войне родину, вот и юное поколение призывает переезжать в поисках более сытой жизни.

Все фигуристы, как и футболисты, как и любой профессиональный спорт, находятся на довольствии государства. Прямо или опосредованно, все мы понимаем, что у них нет финансовой состоятельности.

Поэтому, ставя вопрос о способности профессиональных клубов и спортсменов самим зарабатывать, стоит рассмотреть все виды спорта. Если эти виды развиваются в интересах государства, то они могут и должны получать поддержку. За это спортсмены преданно прославляют страну. С флагом, гербом и гимном.

Если же они хотят переезжать сразу, как только пояс затянуть надо, в Америку, или Польшу, или еще куда поглубже к врагам, то к таким видам спорта и персонам надо присмотреться и исключить дальнейшее распространение порочных практик», – отметил бывший член наблюдательного совета «Химок».