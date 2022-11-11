Сборная Нидерландов встретится с рабочими-мигрантами в Катаре, чтобы привлечь внимание к условиям их труда

Сборная Нидерландов собирается пообщаться в Катаре с рабочими-мигрантами.

Ранее сообщалось, что при подготовке к ЧМ-2022 в стране нарушались права трудящихся, прибывших из других стран, что приводило в том числе к их гибели.

Команда встретится примерно с 20 мигрантами 17 ноября и выслушает их рассказы об условиях труда, а также пригласит к себе на тренировку.

Главный тренер Нидерландо Луи ван Гал рассчитывает, что встреча привлечет дополнительное внимание к тяжелым условиям, в которых мигранты готовили инфраструктуру для турнира.

«Конечно, это будет несколько искусственная ситуация, но тот факт, что мы хотим это сделать, должен вам кое-что сказать о наших мыслях и мыслях Королевского футбольного союза Нидерландов.

Но после часа с мигрантами мы должны переключиться на подготовку к Сенегалу», – сказал ван Гал.