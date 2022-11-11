Сергей Юран: «При системе «весна – осень» наши клубы брали еврокубки, сборная заняла 3-е место на Евро. Я за возвращение»

выступил за возвращение российских чемпионатов к системе игры «весна – осень».

«Я не могу представить себе, что Вторая лига играет «весна – осень», а играет по системе «осень – весна».

Как тогда заявки будут формироваться? К примеру, я тренер РПЛ и присмотрел двух игроков из , хочу их забрать. Но как я их заберу, если заявка закрыта?

Когда мы играли по системе «весна – осень», у нас клубы дважды брали еврокубок, Суперкубок. Сборная России на чемпионате Европы заняла третье место. Ну вот теперь проанализируйте, чего добились тогда и чего сейчас.

Я только за то, чтобы мы вернулись играть на систему «весна – осень», – сказал бывший главный тренер «Химок».

Вторая лига может вернуться к системе «весна – осень» с 2024 года