Юран заявил, что возглавит клуб РПЛ до Нового года

заявил, что возглавит клуб из Мир до Нового года.

«Пока ничего не могу сказать, но до Нового года у меня будет клуб. Это будет команда из РПЛ», – сказал Юран.

Последним местом работы 53-летнего специалиста были «Химки». Когда его уволили, команда шла на 7-м месте в таблице чемпионата, набрав 7 очков за 4 тура.

После отставки Юрана не побеждают на протяжении 15 матчей. За это время с командой успел поработать Николай Писарев. Теперь ее возглавляет Спартак Гогниев.