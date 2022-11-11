Вторая лига может вернуться к системе «весна – осень» с 2024 года

Стало известно, когда российская лига может вернуться к системе «весна – осень».

Данный вопрос обсуждается как в ФНЛ, так и в , сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на исполкоме в декабре, скорее всего, будет рассмотрено обоснование лиги по переходу к прежней схеме проведения турнира.

В частности, вероятен вариант, при котором Вторая лига вернется на «весну – осень» с 2024 года, при этом осенью 2023-го пройдет укороченный турнир.

Нынешняя система «осень – весна» действует в российском футболе с 2011 года.