Вторая лига может вернуться к системе «весна – осень» с 2024 года
Стало известно, когда Вторая российская лига может вернуться к системе «весна – осень».
Данный вопрос обсуждается как в ФНЛ, так и в РФС, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, на исполкоме в декабре, скорее всего, будет рассмотрено обоснование лиги по переходу к прежней схеме проведения турнира.
В частности, вероятен вариант, при котором Вторая лига вернется на «весну – осень» с 2024 года, при этом осенью 2023-го пройдет укороченный турнир.
Нынешняя система «осень – весна» действует в российском футболе с 2011 года.
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