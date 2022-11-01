Сергей Юран: «Химки» – главное разочарование первой части РПЛ. Команда тонет»

назвал «Химки» главным разочарованием первой части сезона Мир .

«Для меня – главное разочарование первой части РПЛ. Я не припомню такой серии из поражений в чемпионатах России и СССР. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета.

Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение «Химок». Есть у них шансы на спасение? Сложно сказать. Команда тонет. Посмотрим, спасутся ли они», – сказал бывший главный тренер красно-черных.

«Химки» не одержали ни одной победы в 15 матчах после увольнения Юрана. Команда занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков.