«Астон Вилла» представила новую эмблему. Она стала круглой, лев остался
«Астон Вилла» представила новую эмблему по итогам голосования болельщиков.
После длительных консультаций с фанатами и творческих поисков в финал вошли два варианта эмблемы – шестиугольная и круглая.
Фото: avfc.co.uk
4 ноября владельцы сезонных абонементов и члены фан-клуба «Астон Виллы» выбрали новую эмблему. 77% проголосовали за круглый вариант.
По сравнению со старой эмблемой изменилась форма. Лев, стоящий на задних лапах, остался, но теперь он не золотой, а бордовый.
Фото старой эмблемы: wikipedia.org
Комментарии