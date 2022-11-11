«Астон Вилла» представила новую эмблему. Она стала круглой, лев остался

представила новую эмблему по итогам голосования болельщиков.

После длительных консультаций с фанатами и творческих поисков в финал вошли два варианта эмблемы – шестиугольная и круглая.

Фото: avfc.co.uk

4 ноября владельцы сезонных абонементов и члены фан-клуба «Астон Виллы» выбрали новую эмблему. 77% проголосовали за круглый вариант.

По сравнению со старой эмблемой изменилась форма. Лев, стоящий на задних лапах, остался, но теперь он не золотой, а бордовый.

Фото старой эмблемы: wikipedia.org