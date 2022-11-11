Антони показал новые тату: «Тссс…» на указательном пальце и iluminado на шее
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони показал новые татуировки.
У себя в соцсети бразилец выложил несколько видео.
Всего он сделал пять новых татуировок, среди которых «Shhh…» («Тссс…») на указательном пальце и слово «iluminado» на шее, что означает «освещенный»/«просвещенный» в переводе с португальского.
Фото: соцсети Антони
22-летний футболист ранее объяснял значение своих татуировок и, в частности, изображение льва на одной из рук.
«Эту татуировку я сделал вместе с братом, она значит, что только те, кто родом из тех же мест, знают, через что я прошел.
Также у меня на шее набит кулон на цепочке, и «рукав» на правой руке тоже имеет свое значение», – рассказал Антони.
Напомним, Антони попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.
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