Антони показал новые тату: «Тссс…» на указательном пальце и iluminado на шее

Полузащитник показал новые татуировки.

У себя в соцсети бразилец выложил несколько видео.

Всего он сделал пять новых татуировок, среди которых «Shhh…» («Тссс…») на указательном пальце и слово «iluminado» на шее, что означает «освещенный»/«просвещенный» в переводе с португальского.

Фото: соцсети Антони

22-летний футболист ранее объяснял значение своих татуировок и, в частности, изображение льва на одной из рук.

«Эту татуировку я сделал вместе с братом, она значит, что только те, кто родом из тех же мест, знают, через что я прошел.

Также у меня на шее набит кулон на цепочке, и «рукав» на правой руке тоже имеет свое значение», – рассказал Антони.

Напомним, Антони попал в заявку сборной на ЧМ-2022 в Катаре.