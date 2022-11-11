Тен Хаг о 4:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» никак не может провести два тайма одинаково. Но я доволен нашей стойкостью»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Астон Виллой» (4:2).
«Мы никак не можем провести два тайма одинаково. В первом мы контролировали игру благодаря качественному прессингу, много владели мячом, но затем начали ошибаться. У нас были проблемы при контратаках, мы не могли отдать хороший пас, опаздывали с передачами и в итоге упустили много хороших возможностей.
В перерыве команде было сказано сохранять такой же прессинг, но играть более прямолинейно. И я горжусь тем, что мы смогли это сделать. Мы довольны. Во втором тайме нам успешно удавалось забрасывать мяч за высокую линию обороны «Астон Виллы».
Я доволен тем, насколько мы стойкие. Это следует проявлять в каждой игре. Именно то, что мы не бились в воскресном матче, меня так сильно разочаровало и рассердило.
Мы должны играть лучше, интенсивнее, потому что так действуют топ-команды. Мы сделали шаг в этом направлении, но нужно находить возможности для того, чтобы ускорить игру и более хладнокровно держать мяч», – сказал тен Хаг Sky Sports.
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