Тен Хаг о том, что Роналду не играл в Кубке лиги из-за ЧМ-2022: «Ни в коем случае, он болеет. Не знаю, будет ли он готов к воскресенью»
Эрик тен Хаг не знает, сыграет ли Криштиану Роналду с «Фулхэмом» в воскресенье.
Вчера 37-летний португалец не сыграл с «Астон Виллой» (4:2) в Кубке английской лиги из-за болезни.
«Криштиану Роналду заболел. Из-за этого его не было в заявке. Я не знаю, будет ли он готов к воскресенью. Сложно предугадать, восстановится ли он к этому моменту, но в данный момент я об этом не беспокоюсь», – сказал тен Хаг.
Также тренер «Манчестер Юнайтед» отрицательно ответил на вопрос о связи отсуствия Роналду в заявке с приближением ЧМ-2022.
«Ни в коем случае. Роналду болеет. Из-за этого он не играет», – сказал тренер.
13 ноября «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом» в матче 16-го тура АПЛ.
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