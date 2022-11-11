Тен Хаг о том, что Роналду не играл в Кубке лиги из-за ЧМ-2022: «Ни в коем случае, он болеет. Не знаю, будет ли он готов к воскресенью»

Эрик тен Хаг не знает, сыграет ли Криштиану Роналду с «Фулхэмом» в воскресенье.

Вчера 37-летний португалец не сыграл с (4:2) в Кубке английской лиги из-за болезни.

«Криштиану Роналду заболел. Из-за этого его не было в заявке. Я не знаю, будет ли он готов к воскресенью. Сложно предугадать, восстановится ли он к этому моменту, но в данный момент я об этом не беспокоюсь», – сказал тен Хаг.

Также тренер «Манчестер Юнайтед» отрицательно ответил на вопрос о связи отсуствия Роналду в заявке с приближением .

«Ни в коем случае. Роналду болеет. Из-за этого он не играет», – сказал тренер.

13 ноября в гостях сыграет с «Фулхэмом» в матче 16-го тура .