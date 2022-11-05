«Зенит» все равно будет доминировать, чего нельзя сказать о «Спартаке». Петржела после 1:2 с «Ахматом»
Властимил Петржела считает, что «Зенит» будет доминировать в Мир РПЛ.
Петербургский клуб сегодня уступил «Ахмату» (1:2). Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в этом сезоне РПЛ.
– Может ли «Спартак» воспользоваться сегодняшним поражением «Зенита» в чемпионской гонке?
– Один проигранный матч ничего не значит. «Зенит» – команда, которая все равно доминирует и будет доминировать, чего совсем нельзя сказать о «Спартаке», – сказал бывший тренер «Зенита».
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