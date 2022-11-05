«Зенит» все равно будет доминировать, чего нельзя сказать о «Спартаке». Петржела после 1:2 с «Ахматом»

считает, что «Зенит» будет доминировать в Мир .

Петербургский клуб сегодня уступил «Ахмату» (1:2). Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в этом сезоне РПЛ.

– Может ли «Спартак» воспользоваться сегодняшним поражением «Зенита» в чемпионской гонке?

– Один проигранный матч ничего не значит. «Зенит» – команда, которая все равно доминирует и будет доминировать, чего совсем нельзя сказать о , – сказал бывший тренер .