«Зенит» все равно будет доминировать, чего нельзя сказать о «Спартаке». Петржела после 1:2 с «Ахматом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» будет доминировать в Мир РПЛ.

Петербургский клуб сегодня уступил «Ахмату» (1:2). Это поражение стало для команды Сергея Семака первым в этом сезоне РПЛ.

– Может ли «Спартак» воспользоваться сегодняшним поражением «Зенита» в чемпионской гонке?

– Один проигранный матч ничего не значит. «Зенит» – команда, которая все равно доминирует и будет доминировать, чего совсем нельзя сказать о «Спартаке», – сказал бывший тренер «Зенита».

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