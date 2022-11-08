Властимил Петржела: «Дзюба никому не нужен в РПЛ, его уровень – Вторая лига. Для него главное – деньги, он не думает о футболе»

высказался об .

«Не удивлен тому, как складываются дела у Артема. В РПЛ он никому не нужен, ведь все знают, как играет Дзюба. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно.

Я сразу сказал, что в Европу ему не надо! Его уровень – Вторая лига. В высшем дивизионе он не нужен, слишком медленный футболист. Современный футбол – это про скорость, которой у него нет.

Я бы на его месте пошел работать помощником тренера либо играть в низших дивизионах – Первая или Вторая лига. Там он сможет что-то показывать.

Вообще, Артем – проблемный футболист, конечно. Завершать карьеру я ему не советую, но если клубы не хотят его подписывать, то, может быть, он и задумается о завершении карьеры. Для него главное – деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя», – заявил экс-тренер .

Ранее Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда перешел в августе этого года. Сейчас 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента.