Гвардиола о травме Холанда: «Он не в идеальном состоянии – у него небольшое повреждение связок»

заявил, что у все еще есть проблемы со здоровьем.

Из-за травмы, полученной в игре Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (0:0), форвард пропустил два матча «Манчестер Сити» – против «Лестера» (1:0) и «Севильи» (3:1).

Во время игры 15-го тура АПЛ норвежец вышел на замену при счете 1:1, когда команда играла в меньшинстве, и забил победный гол с пенальти на 95-й минуте.

«Холанд все еще не в идеальном состоянии. Завтра посмотрим. Важно, что у него цела кость. Просто небольшое повреждение связок.

Сейчас он не в идеальном состоянии. Посмотрим, что случится через неделю или десять дней. Если он будет хорошо себя чувствовать, то сыграет за Норвегию. Такие матчи важны для футболистов», – сказал тренер «Манчестер Сити».

До паузы, связанной с проведением чемпионата мира, осталось провести два матча. 9 ноября команда сыграет с «Челси» в Кубке английской лиги, а 12-го встретится с «Брентфордом» в матче .

В ноябре сборная Норвегии проведет два товарищеских матча – против Ирландии и Финляндии.