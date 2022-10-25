Гвардиола об отпуске Холанда во время ЧМ-2022: «У него есть дом в Марбелье, он может поехать туда, поиграть в гольф. Надеюсь, он не будет много пить и есть»
Пеп Гвардиола предположил, как Эрлинг Холанд проведет свой зимний отпуск.
С ноября по декабрь в АПЛ будет перерыв из-за чемпионата мира-2022. Сборная Норвегии не прошла отбор на турнир.
«Он наверняка будет в Марбелье или в Норвегии. От того, как он будет вести себя в Марбелье, зависит, насколько хорош он будет во второй половине сезона.
Я уверен, что ему понравилось бы играть на чемпионате мира, и возможно, он выступит на следующем ЧМ или Евро. Но у него есть дом в Марбелье [и он может] поехать туда, поиграть в гольф. Надеюсь, он не будет много пить, много есть и вернется в хорошей форме», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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