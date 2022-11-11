Глава FFF не хочет, чтобы капитан Франции носил радужную повязку на ЧМ-2022: «Катар нужно уважать. Вместо того, чтобы давать уроки, стоило бы следить за собой»

Глава Федерации футбола Франции не хочет, чтобы капитан сборной носил радужную повязку.

Ноэль Ле Гре высказался на эту тему, когда его спросили, как он относится к этой инициативе.

«Мы будем выступать в стране, которую нужно уважать. Если нас обяжут надеть эту повязку, то мы сделаем это.

Я не то чтобы против этой повязки, но иногда я думаю о том, что мы словно хотим давать уроки в тот момент, когда стоило бы следить за тем, что происходит у нас дома», – сказал Ле Гре в интервью L’Équipe.

Капитан сборной Франции – вратарь «Тоттенхэма» . Когда он не играл за национальную команду, повязку против дискриминации с надписью «One Love» надевал защитник «Манчестер Юнайтед» .