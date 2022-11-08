Варан может сыграть на ЧМ-2022. Восстановление защитника «МЮ» и Франции идет по плану
Рафаэль Варан может присоединиться к сборной Франции на чемпионате мира.
Восстановление Рафаэля Варана, получившего травму в октябре, идет согласно плану. Игрок идет на поправку и уже тренируется по индивидуальной программе.
Ожидается, что защитник не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в последних двух матчах перед чемпионатом мира (против «Астон Виллы» и «Фулхэма»), однако он может присоединиться к сборной Франции в следующий понедельник, если Дидье Дешам вызовет его.
Окончательный состав сборной Франции на чемпионат мира в Катаре будет объявлен в среду.
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