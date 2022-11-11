Нигматуллин не верит в «Локо» в матче со «Спартаком»: «Разве что у красно‑белых найдется свой Филипенко, который поможет «Локо»

высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».

Игра пройдет в субботу в рамках 17-го тура Мир .

«Честно говоря, не вижу, что «Локомотив» может противопоставить в этом матче.

Ну, разве что у красно‑белых найдется свой Филипенко, который поможет , — сказал экс-вратарь сборной России.

В предыдущем туре красно-зеленые ушли от поражения в матче с (2:2) на 95-й минуте благодаря автоголу Егора Филипенко, хотя официально мяч записан на счет Наира Тикнизяна.