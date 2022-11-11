Нигматуллин не верит в «Локо» в матче со «Спартаком»: «Разве что у красно‑белых найдется свой Филипенко, который поможет «Локо»
Руслан Нигматуллин высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак».
Игра пройдет в субботу в рамках 17-го тура Мир РПЛ.
«Честно говоря, не вижу, что «Локомотив» может противопоставить «Спартаку» в этом матче.
Ну, разве что у красно‑белых найдется свой Филипенко, который поможет «Локомотиву», — сказал экс-вратарь сборной России.
В предыдущем туре красно-зеленые ушли от поражения в матче с «Уралом» (2:2) на 95-й минуте благодаря автоголу Егора Филипенко, хотя официально мяч записан на счет Наира Тикнизяна.
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