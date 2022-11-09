Владельцы «Ливерпуля» хотят минимум 3 млрд фунтов за клуб. В 2010-м FSG купила его за 300 млн

Стало известно, за сколько может быть продан «Ливерпуль».

Ранее владеющая клубом компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу.

По информации источников The Times в американских банках, владельцы «Ливерпуля» выслушают предложения о покупке клуба на сумму не менее 3 млрд фунтов.

Ожидается, что возможность купить «Ливерпуль» вызовет большой интерес инвесторов из США и стран Ближнего Востока.

FSG купила «Ливерпуль» в октябре 2010 года за 300 млн фунтов.

Боссы «Ливерпуля» готовы продать клуб. В 2010-м купили за 300 млн – теперь рассчитывают на 4 млрд