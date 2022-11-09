«Ман Юнайтед» интересуется вратарем «Порту» Коштой. Отступные – 75 млн евро
«Манчестер Юнайтед» изучает возможность трансфера нового вратаря.
Манкунианцы интересуются голкипером Диогу Коштой из «Порту», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Интерес вызван неопределенной ситуацией с будущим Давида Де Хеа в английском клубе.
«Юнайтед» намерены продолжать следить за Коштой в этом сезоне. «МЮ» привлекает то, что в контракте 23-летнего португальца есть пункт об отступных.
В этом сезоне Лиги чемпионов Кошта отбил 3 пенальти – это рекорд с момента сбора статистики.
Недавно Диогу продлил контракт с «Порту» до 2027 года. Отступные по новому соглашению – 75 млн евро.
Статистику вратаря можно найти здесь.
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