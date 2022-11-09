изучает возможность трансфера нового вратаря.

Манкунианцы интересуются голкипером из , сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Интерес вызван неопределенной ситуацией с будущим в английском клубе.

«Юнайтед» намерены продолжать следить за Коштой в этом сезоне. «МЮ» привлекает то, что в контракте 23-летнего португальца есть пункт об отступных.

В этом сезоне Лиги чемпионов Кошта отбил 3 пенальти – это рекорд с момента сбора статистики.

Недавно Диогу продлил контракт с «Порту» до 2027 года. Отступные по новому соглашению – 75 млн евро.

Статистику вратаря можно найти здесь.