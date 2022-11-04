Вратарь «Порту» Кошта, отбивший 3 пенальти в этой ЛЧ, продлил контракт с клубом до 2027-го. Отступные – 75 млн евро

Вратарь Диогу Кошта продлил контракт с «Порту».

Новое соглашение 23-летнего голкипера с португальским клубом рассчитано до лета 2027 года. Как пишет журналист Фабрицио Романо, в контракте прописаны отступные в размере 75 млн евро.

В этом розыгрыше Кошта отбил три пенальти – это рекорд с момента начала сбора статистики. Отметим, что за карьеру он отразил треть пенальти – 11 из 30.

На счету воспитанника «Порту» семь матчей за сборную Португалии.

В этом сезоне Кошта сыграл на ноль в 5 из 11 матчей чемпионата Португалии и пропустил 8 голов. Полную статистику вратаря можно найти здесь.

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