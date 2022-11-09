«МЮ» хочет подписать правого защитника зимой, если избавится от Уан-Биссаки. Это пожелание тен Хага
«Ман Юнайтед» в случае ухода Аарона Уан-Биссаки попробует усилить правый фланг обороны.
Как пишет The Telegraph, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы у команды появился новый правый защитник в случае, если Уан-Биссака покинет клуб. Тен Хаг хочет, чтобы у Диогу Далота, который стал основным правым защитником «МЮ» в этом сезоне, был качественный конкурент.
«Манчестер Юнайтед» был готов выслушать предложения по Уан-Биссаке в ходе летнего трансферного окна и получил запросы от «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас», однако в итоге предпочел сохранить 24-летнего игрока в составе.
В этом сезоне Уан-Биссака отыграл 4 минуты за «Манчестер Юнайтед» – в игре против «Ливерпуля» (2:1) в августе. Его купили у «Кристал Пэлас» летом 2019 года за 55 млн евро.
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