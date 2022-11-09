Тен Хаг о ван де Беке: «Я знаю, что он способен на большее. Лучше всего он играет на позиции под нападающим»
Эрик тен Хаг назвал лучшую позицию Донни ван де Бека на поле.
«С тактической точки зрения он делает все, что от него требуется – прессинг, переход из обороны в атаку. Но я знаю, что он способен на большее. Он может представлять большую угрозу для ворот соперника, и это его главный козырь.
Я не знаю [почему у ван де Бека были проблемы], но за то время, что я здесь, он хорошо справляется с тем игровым временем, которое получает.
Лучшая позиция? Он может играть как высоко, так и глубоко, но его лучшая позиция – под нападающим. Он хорош в штрафной соперника, у него хорошее чутье, чтобы всегда оказываться в нужном положении», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Донни ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 4 матча.
Комментарии