Вратарь «Порту» Кошта отбил 3 пенальти в этом сезоне ЛЧ – это рекорд с момента сбора статистики

Вратарь «Порту» отразил пенальти в матче Лиги чемпионов с (4:0, второй тайм).

На 51-й первой минуте игры 5-го тура группового этапа 23-летний голкипер справился с ударом с 11-метровой отметки. Примечательно, что до этого португалец отбил удар , однако арбитр заставил перебить пенальти.

До этого Кошта дважды отразил пенальти в матчах с в 3-м и 4-м турах – от и .

Таким образом, у Кошты уже три отбитых пенальти в этом розыгрыше ЛЧ – это рекорд турнира как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.