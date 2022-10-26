Вратарь «Порту» Кошта отбил 3 пенальти в этом сезоне ЛЧ – это рекорд с момента сбора статистики
Вратарь «Порту» Диогу Кошта отразил пенальти в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (4:0, второй тайм).
На 51-й первой минуте игры 5-го тура группового этапа 23-летний голкипер справился с ударом Ноа Ланга с 11-метровой отметки. Примечательно, что до этого португалец отбил удар Ханса Ванакена, однако арбитр Майкл Оливер заставил перебить пенальти.
До этого Кошта дважды отразил пенальти в матчах с «Байером» в 3-м и 4-м турах – от Патрика Шика и Керема Демирбая.
Таким образом, у Кошты уже три отбитых пенальти в этом розыгрыше ЛЧ – это рекорд турнира как минимум с сезона-2003/04, когда соответствующую статистику начали фиксировать.
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