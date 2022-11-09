высказался о возможности вернуться в .

– С радостью поеду в Россию. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление.

– А если или предложат вам работу, поедете?

– Не знаю. Но думаю, что каждый тренер, прежде всего, профессионал. И как любой профессионал в любой сфере, он может работать там, где его хотят видеть. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете, но пригласила бы конкурирующая, уверен, вы бы согласились.

Есть множество игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» – в «Милане», после «Милана» – в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но самое главное – это профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.

– Как Капелло, который работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?

– Капелло, Липпи, работавший в «Ювентусе», в «Интере» и снова в «Ювентусе». В конце концов, Антонио [Конте] в Италии тренировал «Ювентус» и «Интер», а в Англии – «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально! – сказал бывший главный тренер .