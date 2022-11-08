Александр Мостовой: «После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско в баре сидит, Витория и Каррера непонятно где обитают. Спалетти – единственный, у кого получилось»
Александр Мостовой высказался о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Венеции».
Бывший главный тренер «Спартака» подписал с клубом из Серии B контракт до конца сезона-2023/24.
«Ваноли нашел новый клуб? «Венеция» и «Венеция». Чемпионат России – это для многих золотое дно. После России Ваноли где-то в Серии B, Тедеско вообще в баре сидит, Руй Витория, как и Каррера, непонятно где обитает. Единственный, у кого получилось – это Спалетти.
О тренерском таланте можно говорить много. Для многих давно понятно, что главная составляющая успеха – это деньги, главные футболисты и болельщики. Есть много примеров. По спартаковским приветам желаем, чтобы у него получилось в «Венеции», – сказал бывший игрок сборной России.
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