Массимо Каррера: «Обидно не увидеть Промеса на ЧМ. Он в отличной форме, просто лучший»
Массимо Каррера прокомментировал выступления «Спартака» в первом круге РПЛ, а также игру Квинси Промеса.
«Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул. Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», – сказал бывший тренер «Спартака».
В этом сезоне Промес провел 20 матчей, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Его не включили включен в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре.
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