Артур Юсупов: «Футболисты получают очень много, нам повезло. Но в футболе огромная конкуренция – сколько человек остаются без детства?»

высказался о высоких зарплатах футболистов.

Хавбек , в частности, оценил доходы форварда «Ариса» .

– Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если Кокорину сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у него сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет – наверное, нет. Но это может ко всем относиться.

– «Футболисты много получают» – это вы про российских игроков?

– Наверное, есть завышенные зарплаты, но не только в России – в целом в мире. Есть работы посерьезнее, а в тех же Китае, Эмиратах, Саудовской Аравии, где чемпионаты слабее нашего, футболисты получают очень много. Нам реально повезло, что мы занимаемся любимым делом и имеем хорошие заработки.

– Было бы правильнее, чтобы условные врачи получали больше?

– Наверное, да. Единственное, в футболе реально огромная конкуренция. Ты все детство, школу ставишь на футбольные весы. Я жил в интернатах, там было столько талантливых ребят.

Но хорошо только тем, кто попал в Премьер-лигу. А сколько человек остаются без детства, без образования? Многие получают психологические отклонения, кого-то в тюрьму сажали. Считай, каждый пацан, который во дворе гонял мяч, мечтал стать футболистом. Но ты попадаешь лишь в пять процентов из ста.

Думаю, у врачей нет такой конкуренции, хотя их работа, конечно, важнее, чем играть в футбол, – сказал Юсупов.