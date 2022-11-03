Александр Тихонов: «Российским футболистам надо так сократить зарплаты, чтобы они взвыли! И поняли людей, которые получают по 10-12 тысяч рублей»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал сократить зарплаты российским футболистам.

«Я бы хотел спросить с тех, кто строил многотысячные стадионы, например, в Саранске. Что есть у него кроме затрат? На центральные матчи ходило по 300 человек. Трибуны-то пустые, а потрачено сотни миллиардов долларов. Посчитайте, в каждом регионе есть футбольный стадион.

Второй вопрос: платить надо тогда, когда есть результат. А какой у нас результата в последние годы в футболе? Мы теперь даже не играем! Если завод не работает, то рабочим не платят денег. Российским футболистам достаточно платили, а теперь им надо так сократить зарплаты, чтобы они взвыли! И поняли людей в России, которые получают по 10-12 тысяч рублей.

Я недавно общался с военнослужащим, который получает 30 тысяч в Москве. Это разве нормально? Футболистам надо урезать так, чтобы они начали играть. Чтобы получать нормально, надо трудиться», – сказал Тихонов.