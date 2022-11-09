Хави о 2:1 с «Осасуной»: «Золотая победа – на паузу мы уходим лидерами. Все было против «Барсы». Судья должен объясниться»

Хави поделился мыслями после волевой победы «Барселоны» над «Осасуной» (2:1).

Каталонский клуб при счете 0:1 остался в меньшинстве – на 31-й минуте красную карточку получил форвард Роберт Левандовски. Сине-гранатовые победили благодаря голам Педри и Рафиньи, забитым во втором тайме.

«Я очень горжусь командой. У нас в раздевалке – семья. Все было против нас – решения судьи, пропущенный гол, игра вдесятером... Мы сыграли умно и очень хорошо воспользовались моментами. Это золотая победа – на паузу мы уходим лидерами. Это победа всей команды. Я очень горжусь.

Мне сказали, что блокировка при голе «Осасуны» – это явный фол (речь о стыке Унаи Гарсии и Маркоса Алонсо на угловом, с которого забила «Осасуна» – Sports.ru). Удаление... По моему мнению, это слишком строго. Но мои слова не имеют значения. Важно лишь мнение судьи, который сегодня не выскажется. Думаю, он должен объясниться, потому что на кону стоит слишком многое», – сказал тренер «Барселоны».

37 очков за 14 туров Ла Лиги – 2-й результат «Барсы» в истории. Лучше было лишь в сезонах-2012/13 и 2013/14 – по 40

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