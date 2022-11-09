«Барса» после ошибки Бускетса пропустила от «Осасуны» – он держал Гарсию на угловом. Теперь у каталонцев 5 пропущенных в Ла Лиге

«Барселона» пропустила 5-й гол в 14 матчах .

Каталонский клуб играет с «Осасуной» (1:1, второй тайм) в матче 14-го тура Ла Лиги. На 6-й минуте защитник Давид Гарсия забил головой после подачи углового.

Этот угловой «Осасуна» заработала в результате неудачных действий полузащитника Серджи Бускетса в обороне. Затем 34-летний хавбек допустил позиционную ошибку на угловом – именно он держал Гарсию в момент подачи.

Это лишь пятый пропущенный гол «Барселоны» в 14 матчах Ла Лиги. До этого команда трижды пропустила от «Реала» (1:3) в 9-м туре, а также пропустила один гол от «Реал Сосьедад» (4:1) во 2-м туре.

В остальных 11 матчах сыграла на ноль. Сегодня прервалась серия сине-гранатовых из четырех матчей без пропущенных голов. Их «Барса» выиграла с общим счетом 10:0.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барселоной» и «Осасуной».