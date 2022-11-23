Испания — Коста-Рика, 23.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Матч Испания — Коста-Рика закроет первый тур группового этапа в квартете E Чемпионата мира 2022 года в Катаре (первыми в группе сыграют Германия и Япония). Испания в этой встрече выглядит фаворитом матча, к тому же, это будет первая официальная игра команды с Коста-Рикой.

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Поединок состоится 23 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.

Во сколько играют Испания – Коста-Рика

Где смотреть матч Испания – Коста-Рика

Испания

Подопечные Луиса Энрике в отборочном цикле мундиаля попали в одну группу со Швецией, Грузией, Грецией и сборной Косово. «Красная фурия» вышла в финальную часть мундиаля с первого места. Команда набрала 19 очков, одержав шесть побед, по одному разу сыграв вничью и проиграв. Испанцы наколотили 15 голов и пропустили пять мячей.

Состав «Красной фурии» делает команду одним из фаворитов грядущего мундиаля. Лидеры национальной сборной выступают за испанские, английские, итальянские, португальские и французские топ-клубы.

Статистика и цифры:

Команда не проигрывает в 11 из 13 предыдущих матчей;

В пяти предыдущих матчах команда забивает, в среднем, по 1.4 и пропускает по 0.8 гола за игру;

Команда забивает в 18 предыдущих матчах;

В пяти предыдущих матчах команда забила 7, и пропустила 4 гола;

Испания в трех матчах против Коста-Рики неизменно забивает.

Пять предыдущих встреч сборная Испании провела следующим образом:

Португалия — Испания (0:1);

Испания — Швейцария (1:2);

Испания — Чехия (2:0);

Швейцария — Испания (0:1);

Чехия — Испания (2:2).

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики начала выступление в отборочном цикле сразу с финального раунда. Это связано с тем, что команда входит в число пяти лучших команд КОНКАКАФ (по рейтингу ФИФА). Участвуя в отборе, костариканцы играли в одной группе с Канадой, Мексикой, США, Панамой, Ямайкой, Сальвадором и Гондурасом. Команда набрала 25 очков, и расположилась на четвертой строчке, уступив США по дополнительным показателям. Костариканцы забили 13 и пропустили 8 голов. Команда одержала семь побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения.

Чтобы пробиться в финальную часть мундиаля, Коста-Рике пришлось играть отборочный матч. Подопечные Луиса Фернандо Суареса встречались со сборной Новой Зеландии. Костариканцы обыграли соперника со счетом 1:0 и тем самым пробились на мундиаль.

Большинство игроков костариканцев играют в местном чемпионате. Однако есть и «легионеры» — Кейлор Навас (ПСЖ), Франсиско Кальво («Коньяспор»), Джевисон Беннетте («Сандерленд») и Хоэль Кэмпбелл («Леон»).

Статистика и цифры:

В предыдущих пяти играх команда забила 1.8, и пропустила 0.8 гола за игру;

Команда забивает в шести предыдущих матчах;

Коста-Рика не проигрывает в девяти предыдущих встречах;

В предыдущих пяти матчах команда забила девять, и пропустила четыре гола.

Пять предыдущих матчей команда провела следующим образом:

Узбекистан — Коста-Рика (1:2);

Южная Корея — Коста-Рика (2:2);

Коста-Рика — Новая Зеландия (1:0);

Коста-Рика — США (2:0);

Сальвадор — Коста-Рика (1:2).

Прогноз на матч Испания — Коста-Рика

Сборная Испании наравне с Германией входит в число фаворитов не только квартета Е, но и всего мундиаля в целом. Подопечные Луиса Энрике надежны в обороне и показывают стабильно высокие результаты в атаке — Коста-Рика в дебютной встрече Чемпионата мира попытается оказать сопротивление, но проиграет.

Букмекерская контора «Марафон Бет» предлагает игрокам поставить на победу Испании с коэффициентом 1.21, и ТБ (2) 1.4.

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