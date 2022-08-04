Группа E на ЧМ 2022 — состав участников

Чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года состоится с 21 ноября по 18 декабря. В такие необычные сроки он пройдет из-за жарких погодных условий в этой стране летом. Международная федерация футбола перекроила календарь, и теперь хозяева осенью ждут в гости представителей 32 сборных, которые на предварительном этапе выступят в восьми группах.

В группе Е будут соревноваться следующие команды:

Расписание матчей

Первый тур

23 ноября, 16:00. Германия — Япония, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

23 ноября, 19:00. Испания — Коста-Рика, стадион «Эль-Тумама», Доха

Второй тур

27 ноября, 13:00. Япония — Коста-Рика, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

27 ноября, 22:00. Испания — Германия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Третий тур

1 декабря, 22:00. Япония — Испания, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

1 декабря, 22:00. Коста-Рика — Германия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Примечание: время начала матчей указано московское.