Испания — Коста-Рика, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
В группе E два очевидных фаворита — сборные Германии и Испании, другим двум командам Японии и Коста-Рике будет очень сложно составить им конкуренцию. Сборная Коста-Рики попытается отобрать очки у испанцев в матче 23 ноября, который состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, начало в 19:00 по московскому времени.
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Испания — Коста-Рика: ставки на победу
Сборная Коста-Рики наряду с Саудовской Аравией котируется на предстоящем Чемпионате мира меньше всех. Ставки на ее победу – 500,00, поэтому противостоять Испании в матче первого тура латиноамериканцам будет очень сложно. Команды встречались в товарищеских играх, и Коста-Рика однажды добилась ничьей. В первом матче этих команд на официальном турнире сборная Испании очевидно будет сильнее, коэффициент на ее победу 1,24, на выигрыш Коста-Рики — 20,00.
Испания — Коста-Рика: ставки на форы
Против сборной Испании всегда есть противоядие, мы об этом прекрасно помним, вспоминая прошлый чемпионат мира и четвертьфинал Россия — Испания. Так что сборная Коста-Рики может рассматривать ничью как предел мечтаний, но реальность совсем другая. Наиболее оптимальный и осторожный вариант – ставка на победу сборной Испании с форой -1,5 — 1,75, более рискованная ставка фора -2,5, но и прибыль больше — 2,85. Осторожная ставка в отношении сборной Коста-Рики +2,5 — коэффициент 1,41, при форе +1,5 — 2,25.
Испания — Коста-Рика: ставки на тоталы
Матч точно станет результативным, вопрос только в количестве голов. Сборная Испании, конечно, будет держать в уме встречу со сборной Германии во втором туре, но постарается сделать разницу. Осторожная ставка, тотал больше 2 голов — 1,82. Можно чуть рискнуть и сделать ставку тотал больше 3 голов — 2,44.
Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Коста-Рика
|
Ставки
|
1
|
Х
|
2
|
Ф1 (-1,5)
|
Ф2 (+1,5)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
Fonbet
|
1,20
|
6,20
|
18,00
|
1,70
|
2,20
|
1,80
|
2,05
|
1ХСтавка
|
1,22
|
6,65
|
16,00
|
1,71
|
2,25
|
1,80
|
2,08
|
Olimpbet
|
1,21
|
6,29
|
15,75
|
1,71
|
2,15
|
1,84
|
1,97
|
Марафон Бет
|
1,21
|
6,65
|
17,00
|
1,71
|
2,25
|
1,80
|
2,08
|
BetBoom
|
1,20
|
6,00
|
16,50
|
1,68
|
2,08
|
1,72
|
2,02
|
Мелбет
|
1,195
|
6,50
|
15,00
|
1,67
|
2,20
|
1,77
|
2,05
|
Mostbet
|
1,20
|
6,20
|
18,00
|
1,70
|
2,20
|
1,80
|
2,05
|
Pin-Up Bet
|
1,24
|
6,23
|
17,00
|
1,75
|
2,17
|
1,79
|
2,10
|
Zenit
|
1,22
|
6,40
|
20,00
|
1,72
|
2,25
|
1,82
|
2,10
|
1Win
|
1,19
|
6,10
|
14,56
|
1,65
|
2,15
|
1,75
|
2,01
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