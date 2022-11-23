Испания — Коста-Рика, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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В группе E два очевидных фаворита — сборные Германии и Испании, другим двум командам Японии и Коста-Рике будет очень сложно составить им конкуренцию. Сборная Коста-Рики попытается отобрать очки у испанцев в матче 23 ноября, который состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, начало в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Испания – Коста-Рика

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Испания — Коста-Рика: ставки на победу

Сборная Коста-Рики наряду с Саудовской Аравией котируется на предстоящем Чемпионате мира меньше всех. Ставки на ее победу – 500,00, поэтому противостоять Испании в матче первого тура латиноамериканцам будет очень сложно. Команды встречались в товарищеских играх, и Коста-Рика однажды добилась ничьей. В первом матче этих команд на официальном турнире сборная Испании очевидно будет сильнее, коэффициент на ее победу 1,24, на выигрыш Коста-Рики — 20,00.

Испания — Коста-Рика: ставки на форы

Против сборной Испании всегда есть противоядие, мы об этом прекрасно помним, вспоминая прошлый чемпионат мира и четвертьфинал Россия — Испания. Так что сборная Коста-Рики может рассматривать ничью как предел мечтаний, но реальность совсем другая. Наиболее оптимальный и осторожный вариант – ставка на победу сборной Испании с форой -1,5 — 1,75, более рискованная ставка фора -2,5, но и прибыль больше — 2,85. Осторожная ставка в отношении сборной Коста-Рики +2,5 — коэффициент 1,41, при форе +1,5 — 2,25.

Испания — Коста-Рика: ставки на тоталы

Матч точно станет результативным, вопрос только в количестве голов. Сборная Испании, конечно, будет держать в уме встречу со сборной Германии во втором туре, но постарается сделать разницу. Осторожная ставка, тотал больше 2 голов — 1,82. Можно чуть рискнуть и сделать ставку тотал больше 3 голов — 2,44.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Коста-Рика

Ставки

1

Х

2

Ф1 (-1,5)

Ф2 (+1,5)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5)

Fonbet

1,20

6,20

18,00

1,70

2,20

1,80

2,05

1ХСтавка

1,22

6,65

16,00

1,71

2,25

1,80

2,08

Winline

1,22

6,20

15,00

1,69

2,13

1,84

1,97

Лига Ставок

1,24

6,20

15,00

1,70

2,13

1,83

1,95

PARI

1,20

6,20

18,00

1,70

2,20

1,80

2,05

Olimpbet

1,21

6,29

15,75

1,71

2,15

1,84

1,97

Марафон Бет

1,21

6,65

17,00

1,71

2,25

1,80

2,08

BetBoom

1,20

6,00

16,50

1,68

2,08

1,72

2,02

Мелбет

1,195

6,50

15,00

1,67

2,20

1,77

2,05

LEON

1,22

6,10

15,60

1,73

2,15

1,83

2,01

Mostbet

1,20

6,20

18,00

1,70

2,20

1,80

2,05

Pin-Up Bet

1,24

6,23

17,00

1,75

2,17

1,79

2,10

Zenit

1,22

6,40

20,00

1,72

2,25

1,82

2,10

1Win

1,19

6,10

14,56

1,65

2,15

1,75

2,01

 

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