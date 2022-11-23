Испания — Коста-Рика, 23.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В группе E два очевидных фаворита — сборные Германии и Испании, другим двум командам Японии и Коста-Рике будет очень сложно составить им конкуренцию. Сборная Коста-Рики попытается отобрать очки у испанцев в матче 23 ноября, который состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, начало в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Испания – Коста-Рика

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Испания — Коста-Рика: ставки на победу

Сборная Коста-Рики наряду с Саудовской Аравией котируется на предстоящем Чемпионате мира меньше всех. Ставки на ее победу – 500,00, поэтому противостоять Испании в матче первого тура латиноамериканцам будет очень сложно. Команды встречались в товарищеских играх, и Коста-Рика однажды добилась ничьей. В первом матче этих команд на официальном турнире сборная Испании очевидно будет сильнее, коэффициент на ее победу 1,24, на выигрыш Коста-Рики — 20,00.

Испания — Коста-Рика: ставки на форы

Против сборной Испании всегда есть противоядие, мы об этом прекрасно помним, вспоминая прошлый чемпионат мира и четвертьфинал Россия — Испания. Так что сборная Коста-Рики может рассматривать ничью как предел мечтаний, но реальность совсем другая. Наиболее оптимальный и осторожный вариант – ставка на победу сборной Испании с форой -1,5 — 1,75, более рискованная ставка фора -2,5, но и прибыль больше — 2,85. Осторожная ставка в отношении сборной Коста-Рики +2,5 — коэффициент 1,41, при форе +1,5 — 2,25.

Испания — Коста-Рика: ставки на тоталы

Матч точно станет результативным, вопрос только в количестве голов. Сборная Испании, конечно, будет держать в уме встречу со сборной Германии во втором туре, но постарается сделать разницу. Осторожная ставка, тотал больше 2 голов — 1,82. Можно чуть рискнуть и сделать ставку тотал больше 3 голов — 2,44.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Коста-Рика