«МЮ» интересен Фримпонг. Защитника и лучшего бомбардира «Байера» хотят подписать уже зимой

интересен правый защитник .

входит в список трансферных целей «МЮ», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Клуб АПЛ хотел бы подписать 21-летнего футболиста из Нидерландов уже зимой или следующим летом.

Соглашение Фримпонга с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года. Игрок нравится тренеру «Юнайтед» Эрику тен Хагу.

В нынешнем сезоне Джереми забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги – он лучший бомбардир клуба. Его статистика – здесь.