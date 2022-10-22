«МЮ» интересен Фримпонг. Защитника и лучшего бомбардира «Байера» хотят подписать уже зимой
«Манчестер Юнайтед» интересен правый защитник «Байера».
Джереми Фримпонг входит в список трансферных целей «МЮ», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Клуб АПЛ хотел бы подписать 21-летнего футболиста из Нидерландов уже зимой или следующим летом.
Соглашение Фримпонга с немецкой командой рассчитано до лета 2025 года. Игрок нравится тренеру «Юнайтед» Эрику тен Хагу.
В нынешнем сезоне Джереми забил 4 гола в 10 матчах Бундеслиги – он лучший бомбардир клуба. Его статистика – здесь.
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